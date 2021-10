Il Leone d’Oro “La Scelta di Anne – L’événement” in anteprima a “Venezia a Napoli Il cinema esteso”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladi, il film vincitore delalla 78. Mostra di, arriva indomenica 24 ottobre alAstra (Via Mezzocannone, 109) alle ore 21 in esclusiva per il pubblico di “. Il” (XI Edizione), la rassegnatografica ideata e diretta da Antonella Di Nocera che dal 19 al 24 ottobre 2021 propone la visione di film selezionati dalla Mostra Internazionale d’Artetografica die incontri con gli autori. A presentare il film, per la prima volta dopo ...