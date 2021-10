Il leghista Romeo crede che Grosseto sia più grande di Milano | VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La geografia, come la matematica, non è un’opinione. Ma la Lega – e più in generale nel centrodestra – riesce a sovvertire anche le verità assolute scritte sulle cartine. E così dopo la vecchia gaffe di Lucia Borgonzoni che non conosceva i confini della sua Emilia-Romagna e del Presidente abruzzese Marsilio convinto che la sua Regione fosse bagnata da tre mari, anche il capogruppo del Carroccio alla Camera, Massimiliano Romeo, si iscrive al corso di ripetizione per geografia. Romeo, il leghista che dice che Grosseto è più grande di Milano Nel corso della suo intervento a Porta a Porta per commentare anche l’esito delle elezioni amministrative in tutta Italia, Massimiliano Romeo ha voluto spiegare perché secondo lui (e secondo la narrazione di stampo salviniana molto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La geografia, come la matematica, non è un’opinione. Ma la Lega – e più in generale nel centrodestra – riesce a sovvertire anche le verità assolute scritte sulle cartine. E così dopo la vecchia gaffe di Lucia Borgonzoni che non conosceva i confini della sua Emilia-Romagna e del Presidente abruzzese Marsilio convinto che la sua Regione fosse bagnata da tre mari, anche il capogruppo del Carroccio alla Camera, Massimiliano, si iscrive al corso di ripetizione per geografia., ilche dice cheè piùdiNel corso della suo intervento a Porta a Porta per commentare anche l’esito delle elezioni amministrative in tutta Italia, Massimilianoha voluto spiegare perché secondo lui (e secondo la narrazione di stampo salviniana molto ...

Advertising

sayaddhina : RT @neXtquotidiano: Il leghista #Romeo crede che #Grosseto sia più grande di #Milano | VIDEO - neXtquotidiano : Il leghista #Romeo crede che #Grosseto sia più grande di #Milano | VIDEO - Destradipopolo : CON LA DIFFERENZA CHE LUCANO E’ STATO CONDANNATO IN PRIMO GRADO (COME IL CAPOGRUPPO LEGHISTA ROMEO), BERLUSCONI IN… - valerio_romeo : RT @Leleprox: Se è un leghista, non credo a nulla di ciò che dice. -