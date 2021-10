Il grillini si sono mangiati la scatoletta di tonno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Amare significa non dover mai dire “mi dispiace”. Fare il buon amministratore significa non dover mai dire “mi si stringe il cuore”. Dal film cult degli anni Settanta alle penultime parole di Virginia Raggi come sindaco (sindaca, ops) il passo non è poi così lungo. Ci sono parole inappropriate sempre. Anche perché il più delle volte chi dice “mi dispiace” in realtà non si dispiace affatto. E chi mostra un cuore contrito (dopo) è perché (prima) non ha fatto il suo dovere. “Per adesso aspettiamo l’esito delle indagini. Ma io non mollo, amo Roma” ha dichiarato Virginia Raggi dopo il rogo del Ponte dell’Industria, confermando il nesso tra “Love Story” e “Rome story”. L’incendio è stato provocato da una bombola di qualche nomade che da mesi bivacca sotto i forcipi lungo il Tevere, o da un cortocircuito, ma certamente non sarebbe arrivato a distruggere il ponte se fosse ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Amare significa non dover mai dire “mi dispiace”. Fare il buon amministratore significa non dover mai dire “mi si stringe il cuore”. Dal film cult degli anni Settanta alle penultime parole di Virginia Raggi come sindaco (sindaca, ops) il passo non è poi così lungo. Ciparole inappropriate sempre. Anche perché il più delle volte chi dice “mi dispiace” in realtà non si dispiace affatto. E chi mostra un cuore contrito (dopo) è perché (prima) non ha fatto il suo dovere. “Per adesso aspettiamo l’esito delle indagini. Ma io non mollo, amo Roma” ha dichiarato Virginia Raggi dopo il rogo del Ponte dell’Industria, confermando il nesso tra “Love Story” e “Rome story”. L’incendio è stato provocato da una bombola di qualche nomade che da mesi bivacca sotto i forcipi lungo il Tevere, o da un cortocircuito, ma certamente non sarebbe arrivato a distruggere il ponte se fosse ...

