Il grande gesto di Barnaba Barcellona che aiuta l'avversario stremato all'arrivo della maratona di Berlino (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lui si chiama Barnaba Barcellona: ha 29 anni e aveva scelto la maratona di Berlino come la sua prima maratona. Non se la dimenticherà più. Non solo: per tutti lui rimarrà per sempre come il protagonista di un gesto di vera sportività, uno di quelli da ricordare per anni. Perché Barnaba poco prima di tagliare il traguardo si è accorto di un suo avversaio in gara che non ce la faceva più. E lo ha aiutato. Il gesto di Barnaba Barcellona che aiuta l'avversario stremato all'arrivo della maratona di Berlino Tutto è successo il 25 settembre, ma la storia è passata inosservata fino ad ora.

