“Il Governo va avanti e non segue il calendario elettorale”. Nuova stoccata di Draghi a Salvini. Il premier ribadisce che non toccherà le case degli italiani né aumenterà le tasse (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Il Governo va avanti, la sua azione non può seguire il calendario elettorale ma il calendario di riforme che è stato negoziato con la Commissione Europea per il Pnrr”. È quanto ha detto il premier, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa dopo il Vertice UE-Balcani occidentali (qui il video), in corso a Brdo, in Slovenia. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il premier è tornato sulla riforma del catasto, rassicurando: “Non c’è una patrimoniale. Ma non è meglio fare luce ed essere trasparenti? Intanto facciamo chiarezza, abbiamo deciso che non si tocca nulla e tutti continueranno a pagare come oggi. Questa revisione prende 5 anni”. “Questo Governo non tocca le case degli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ilva, la sua azione non può seguire ilma ildi riforme che è stato negoziato con la Commissione Europea per il Pnrr”. È quanto ha detto il, Mario, nel corso della conferenza stampa dopo il Vertice UE-Balcani occidentali (qui il video), in corso a Brdo, in Slovenia. Rispondendo alle domande dei giornalisti, ilè tornato sulla riforma del catasto, rassicurando: “Non c’è una patrimoniale. Ma non è meglio fare luce ed essere trasparenti? Intanto facciamo chiarezza, abbiamo deciso che non si tocca nulla e tutti continueranno a pagare come oggi. Questa revisione prende 5 anni”. “Questonon tocca le...

Advertising

pietroraffa : ??#Draghi:'Il governo va avanti, l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale'. E tanti saluti a #Salvini - fattoquotidiano : Ogni volta che la Lega sembra essere sul punto di scatenare una crisi di governo, a parlare dritto per dritto non è… - repubblica : Draghi replica a Salvini: 'Il governo va avanti, non segue il calendario elettorale'. E sulla riforma del catasto:… - andreastoolbox : Vertice Ue-Balcani in Slovenia, Draghi: 'Il governo va avanti, non segue il calendario elettorale' - Rai News… - Corrado95865994 : @LegaSalvini in Governo ha fatto sapere che andrà avanti con voi o senza di voi...cosa aspettate a lasciare un Gove… -