Il falco anti italiano finisce nei guai

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Da Vienna nelle scorse ore è arrivata la notizia secondo cui il cancelliere Sebastian Kurz è indagato per favoreggiamento della corruzione. Perquisizioni in corso nella sede del governo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : falco anti

ilGiornale.it

In Austria si rischia un vero e proprio terremoto politico. Il cancelliere Sebastian Kurz , secondo quanto riferito dal quotidiano Die Press , è indagato con la pesante accusa di favoreggiamento della ......30) Tutte le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di sicurezzaCovid, con ... ← Terni,D'Oro al Sig. Prefetto di Terni conferito direttamente dal Presidente Conto alla ...La lente di ingrandimento delle indagini è puntata su alcuni sondaggi pubblicati sui media della famiglia Fellner. Oltre al cancelliere Kurz, a essere indagati sono gli stessi editori, Helmuth e Wolfg ...Da Vienna nelle scorse ore è arrivata la notizia secondo cui il cancelliere Sebastian Kurz è indagato per favoreggiamento della corruzione. Perquisizioni in corso nella sede del governo ...