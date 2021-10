Il divieto sul film 'La scuola cattolica' di Mordini: 'Questa censura ci riporta indietro' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Era il 1975, quando un efferato fatto di cronaca, il Massacro del Circeo , fu una delle pagine di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi 50 anni, diventando emblema di ogni violenza e ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Era il 1975, quando un efferato fatto di cronaca, il Massacro del Circeo , fu una delle pagine di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi 50 anni, diventando emblema di ogni violenza e ...

Advertising

zazoomblog : Il divieto sul film La scuola cattolica di Mordini: Questa censura ci riporta indietro - #divieto #scuola… - NikMegaFake : @gabrielevalmont @swamilee @lucdilo @EnricoLetta ha detto che sul comunismo sovietico etc è il male come ogni total… - clarinsolia : @zacs88 @D_SAVRE @spampistefania sinceramente qualche dubbio sul divieto di pubblicare i loro contenuti è venuto an… - lelabrando : #pontedellabecca l'imbecille del giorno! Andrebbe bruciato vivo per il disagio che ha causato. I cartelli di diviet… - g_lascala : RT @Lascalaw: È legittimo il divieto di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro? La risposta della Corte di Giustizia dell’Unione Eu… -