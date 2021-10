Il Collegio 6, presentato il cast della nuova edizione: tutti a scuola nel 1977 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la scoppiettante quinta stagione, riaprono i cancelli de Il Collegio. Il docu-reality di Rai2, che ci aveva portato nel 1992 nella scorsa edizione, riavvolgerà il tempo di alcuni anni. Venti studenti, infatti, saranno catapultati sulla soglia del 1977, un anno innovativo che ha segnato la svolta economica e sociale del Paese. Saranno loro a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la scoppiettante quinta stagione, riaprono i cancelli de Il. Il docu-reality di Rai2, che ci aveva portato nel 1992 nella scorsa, riavvolgerà il tempo di alcuni anni. Venti studenti, infatti, saranno catapultati sulla soglia del, un anno innovativo che ha segnato la svolta economica e sociale del Paese. Saranno loro a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VelvetMagIta : #ilcollegio 6, presentato il cast della nuova edizione: tutti a scuola nel 1977 #VelvetMag #Velvet - Aurelio_Mazza : @Ettore_Rosato @EnricoLetta @ItaliaViva Ma se si è presentato in un collegio blindato… complimenti di cosa? se aves… - fujiappletv : @stebaraz Beh, io l'ho votato, si é presentato nel mio collegio. In effetti gli ho dato il mio voto proprio perché… - HankLazlo : RT @cjmimun: Claudio Lotito ha dovuto lasciare la sede della Figc. Al presidente della Lazio e' stato impedito, come lui stesso riferisce,… - cjmimun : Claudio Lotito ha dovuto lasciare la sede della Figc. Al presidente della Lazio e' stato impedito, come lui stesso… -