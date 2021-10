Il ciclismo in Italia vale 9 miliardi di euro: i numeri di un’industria trainante, 2900 aziende e 17.000 addetti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il mercato della bicicletta vale ben 9 miliardi di euro in Italia. Una cifra enorme che emerge dall’indagine di mercato effettuata da Banca Ifis, la quale ha preso in analisi l’intero ecosistema nazionale di questo settore: circa 2.900 aziende con 17.000 addetti. Dal 2018 a oggi la produzione Italiana segna un +20%, soprattutto grazie alla diffusione delle e-bike e alle nuove politiche di promozione della mobilità ciclistica, oltre alla maggiore attenzione ai temi ambientali. Giusto per contestualizzare i dati, in europa sono stati venduti 5 milioni di e-bike nel 2020 e ogni 1000 mezzi si creano in media tra i 6 e i 9 posti di lavoro. Stando sempre all’analisi di mercato, nel biennio 2021-2022 l’industria della bicicletta prevede un aumento dei ricavi. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il mercato della biciclettaben 9diin. Una cifra enorme che emerge dall’indagine di mercato effettuata da Banca Ifis, la quale ha preso in analisi l’intero ecosistema nazionale di questo settore: circa 2.900con 17.000. Dal 2018 a oggi la produzionena segna un +20%, soprattutto grazie alla diffusione delle e-bike e alle nuove politiche di promozione della mobilità ciclistica, oltre alla maggiore attenzione ai temi ambientali. Giusto per contestualizzare i dati, inpa sono stati venduti 5 milioni di e-bike nel 2020 e ogni 1000 mezzi si creano in media tra i 6 e i 9 posti di lavoro. Stando sempre all’analisi di mercato, nel biennio 2021-2022 l’industria della bicicletta prevede un aumento dei ricavi. ...

