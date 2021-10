Il Ceo del Barcellona: “La precedente gestione prendeva i giocatori senza poterseli permettere” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ferran Reverter, amministratore delegato del Barcellona, ha spiegato in conferenza stampa che molte problematiche economiche derivano dalle scelte sbagliate della gestione precedente. C’è la sensazione che quando sono stati presi alcuni calciatori, non c’era la certezza di poterseli permettere. Ad esempio la notte in cui è stato acquistato Griezmann, si sono resi conto che non c’erano soldi per pagarlo e così è stato cercato un prestito di 85 milioni per coprire i costi di questa operazione. Poi sono state date commissioni anche del 33%. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ferran Reverter, amministratore delegato del, ha spiegato in conferenza stampa che molte problematiche economiche derivano dalle scelte sbagliate della. C’è la sensazione che quando sono stati presi alcuni calciatori, non c’era la certezza di. Ad esempio la notte in cui è stato acquistato Griezmann, si sono resi conto che non c’erano soldi per pagarlo e così è stato cercato un prestito di 85 milioni per coprire i costi di questa operazione. Poi sono state date commissioni anche del 33%. L'articolo ilNapolista.

