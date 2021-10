Il candidato torinese di Fratelli d’Italia ringrazia per il voto “i tanti camerati”, è polemica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il post su Facebook, pur leggibile solo dalle persone che sul social hanno stretto amicizia con Robella, non è passato inosservato Leggi su lastampa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il post su Facebook, pur leggibile solo dalle persone che sul social hanno stretto amicizia con Robella, non è passato inosservato

Advertising

myo75ho : Il candidato torinese di Fratelli d’Italia ringrazia per il voto “i tanti camerati”, è polemica - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Il candidato torinese di Fratelli d’Italia ringrazia per il voto… - GioB1974 : Prima voglio vedere tutte le 100 ore di messaggi. - bergami_matteo : RT @StampaTorino: Il candidato torinese di Fratelli d’Italia ringrazia per il voto “i tanti camerati”, è polemica - Sanson538 : Il candidato torinese di Fratelli d’Italia ringrazia per il voto “i tanti camerati”, è polemica -