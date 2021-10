Il calcio assassino sulla pista da ballo

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) 1 IlNiccolò Ciatti, 22 anni, nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 2017 viene ucciso con unsferrato alla testa in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, dove si trovava in ...

Advertising

MTibete : @il_gentlemaw Youri Djorkaeff. Ronaldo che resta in piedi dopo il calcio è assassino di Montero e la mette rasoterr… - AlBizzotto : RT @tempoweb: Consegnato alle autorità italiane l'assassino di Niccolò Ciatti #Spagna #iltempoquotidiano - tempoweb : Consegnato alle autorità italiane l'assassino di Niccolò Ciatti #Spagna #iltempoquotidiano - zeljabov : @puparulepatan Assolutamente Guardiola, assassino del calcio -

Ultime Notizie dalla rete : calcio assassino

LA NAZIONE

1 IlNiccolò Ciatti, 22 anni, nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 2017 viene ucciso con unsferrato alla testa in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, dove si trovava in vacanza con la sua comitiva di amici. 2 L'arresto Tre ceceni vengono subito presi, ma uno solo resta in ...Rassoul Bissoultanov , il 26enne russo di origine cecena accusato di aver colpito con unmortale alla testa Niccolò Ciatti il 13 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, sarà ......"È una buona notizia la sua estradizione . Non riesco a dire ’sono contento' , la contentezza è un’altra cosa, ...A fine novembre per Bissoultanov comincerà a Girona (Spagna) il processo per omicidio. Ad annunciare la notizia è la Farnesina: 'Esprimiamo grande soddisfazione per la decisione delle autorità giudizi ...