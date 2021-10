Il bel gesto del Mirandes | donerà l’incasso della gara con l’Eibar alle vittime dell’eruzione a La Palma

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) In queste ore in Spagna si sta assistendo alla terrificante eruzione del vulcano a La, che ha causato danni incalcolabili, distruggendo più di mille edifici e costringendo migliaia di persone a sfollare. Tanti cittadini hanno perso tutto o quasi. Diverse sono le azioni di sostegnodi questa calamità naturale. Tra queste iniziative c’è ildel, club di Seconda Divisione Spagnola che con una nota ufficiale ha affermato comecon, in programma il 9 ottobre,di questo disastro. Unnobile e davvero importante. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

psicoabile : @OrtigiaP personalmente lo trovo un bel gesto pagare i tamponi ai dipendenti,ma non e' un obbligo ...sancito da nulla... - GregorioSamueli : @La_manina__ @giangolz 2/ qualche cosa del programma di Calenda, e quindi penso sia importante chiarisca, perché è… - Canditaperez : @Rafagrodoro oooh che bel ricordo di tua nonna!!!Che dolce gesto!?? - news24_inter : Il bel gesto di #Acerbi ?? - Jastcam : @NeroCorvino10 Bel gesto carino però. Io avrei apprezzato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : bel gesto

alfredopedulla.com

...soddisfazione per il nobileche Ella ha voluto compiere per il bene della nostra Minori. La considerevole cifra che ha deciso di corrispondere come donazione per il miglioramento del nostro...A cui ha fatto seguito poi ilda parte del club che ha omaggiato lo sfortunato portiere facendo entrare sul rettangolo di gioco anche la sua maglia, stretta ed alzata al cielo da capitan ...Il finale di stagione di What if...? è un concentrato estremamente fedele delle ombre e delle luci dell'intera serie, tra trovate geniali e buchi di trama.La foto del trentenne vicentino alla corsa di Berlino sta facendo il giro del mondo: «Un’esperienza che mi ha riempito il cuore» ...