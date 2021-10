Il ballottaggio a Roma è l’anteprima del futuro della politica italiana, senza grillini e con i riformisti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) C’è una vecchia striscia di quel genio di Charles Schulz nella quale Charlie Brown aspetta che cada una altissima palla da baseball e dice a sé stesso: «Se la prendo sarò un eroe, se non la prendo sarò un verme». Ora – termini a parte – Roberto Gualtieri si trova un po’ nelle stesse condizioni, se diventa sindaco di Roma il ko alla destra avrà il suo sigillo, se perde sporcherà la vittoria nazionale del Partito democratico. L’ex ministro dell’Economia parte tre punti dietro Enrico Michetti, ma non è questo il problema. Pur contro un avversario sgangherato come il predicatore radiofonico, Gualtieri non ha ancora la vittoria in tasca, anche se sulla carta è il favorito: Michetti ha abbastanza fatto il pieno, mentre l’esponente democratico dovrebbe ricevere la maggior parte dei molti voti di Carlo Calenda e qualcuno anche di Virginia Raggi. Tuttavia molto dipenderà da ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) C’è una vecchia striscia di quel genio di Charles Schulz nella quale Charlie Brown aspetta che cada una altissima palla da baseball e dice a sé stesso: «Se la prendo sarò un eroe, se non la prendo sarò un verme». Ora – termini a parte – Roberto Gualtieri si trova un po’ nelle stesse condizioni, se diventa sindaco diil ko alla destra avrà il suo sigillo, se perde sporcherà la vittoria nazionale del Partito democratico. L’ex ministro dell’Economia parte tre punti dietro Enrico Michetti, ma non è questo il problema. Pur contro un avversario sgangherato come il predicatore radiofonico, Gualtieri non ha ancora la vittoria in tasca, anche se sulla carta è il favorito: Michetti ha abbastanza fatto il pieno, mentre l’esponente democratico dovrebbe ricevere la maggior parte dei molti voti di Carlo Calenda e qualcuno anche di Virginia Raggi. Tuttavia molto dipenderà da ...

gualtierieurope : Siamo molto soddisfatti, siamo al ballottaggio! Ora rivolgendoci a tutte le romane e i romani, ci impegneremo con d… - VittorioSgarbi : #roma In vista del ballottaggio dobbiamo essere attenti a non disperdere l’elettorato di Calenda e a valutare le su… - borghi_claudio : Notare che il voto #Elezionicomunali2021 va letto al netto dello spin, perchè la realtà è che per il centrodestra c… - borrillo62 : RT @ValeBila: Conoscendo i 5S, non credo che tra due settimane andranno a votare. Quindi #Gualtieri dovrà ragionare bene: proposte concrete… - ugolini_claudia : RT @repubblica: È finita l'era dei 5S a Roma. Il ballottaggio è un affare tra il centrodestra e il centrosinistra. Da una parte Michetti, s… -