Ikea lancia in Italia la sua linea di abbigliamento. Cool ed economico? Così il brand diventa icona”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra non molto l’azienda svedeseporterà in“Eftertrada”, la sua capsule collection di. La collezione,ta un anno fa solo in Giappone, comprende capi casual, t-shirt, felpe e gadget, sui quali sono raffigurati codici a barre e il logo della famosa azienda svedese. Ma perché una multinazionale che da sempre produce mobili dovrebbe iniziare a produrre anche vestiti? Un esperimento per testare la prossima entrata nel mondo del fashion? O un semplice ampliamento della gamma di prodotti? Per fare chiarezza abbiamo intervistato Carlo Fei, esperto di marketing e moda e docente di Luxury and Fashion Management presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma. “Non credo chevoglia entrare nel mondo fashion - spiega ad HuffPost - il discorso è un altro.è ...

Dal 1 ottobre saranno disponibili in tutti i negozi sei nuove serie di mobili e accessori che hanno come filo conduttore il mondo del gaming: il colosso svedese, in collaborazione con Asus, ha realizzato infatti una nuova gamma pensata ...Ikea, Lidl, McDonald's. Sempre più aziende stanno capendo l'importanza di rendersi uniche e sperimentano contaminazioni con il mondo del fashion. Secondo l'esperto non è un caso: "Il mix tra stile, ec ...Un lancio che completa una gamma sempre più ampia di prodotti, o un esperimento per testare la prossima entrata nel mondo del fast fashion? 2' di lettura. Ikea è pronta a portare anche in Italia la su ...