I Tiromancino in concerto ad Assisi nel 2022 | ecco la data

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Federico Zampaglione torna nei più importanti teatri italiani per regalare al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante AUCMA e MEA Concerti svelano un nuovo appuntamento in cartellone per la prossima stagione Tourné. Protagonisti del palco del Teatro Lyrick diil prossimo 11 marzosaranno icon la tappa umbra del loro Ho cambiato tante case Tour, giro di live che segue l’uscita del loro nuovo omonimo album di inediti “Ho cambiato tante case”, prevista per venerdì 8 ottobre. Il tour, prodotto da Trident Music, sarà l’occasione per riportare la band di Federico Zampaglione in giro per l’Italia dopo una pausa di oltre due anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta “Fino a qui” e aveva visto Zampaglione e i suoi musicisti accompagnati sul palco ...