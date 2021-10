I prezzi del gas volano a nuovi massimi storici, scorte europee a livelli bassi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mai così alti i prezzi del gas. Sei mesi fa il prezzo espresso in megawatt ora si attestava a 15 euro. Ora il gas naturale sta a 117 euro, in una sola seduta ha segnato un rialzo di oltre il 20% e la tendenza non mostra segnali di cambiamento, anzi accelera. Secondo il Financial Times, un prezzo l'equivalente in petrolio sarebbe oltre i 200 dollari al barile (laddove attualmente le quotazioni si attestano poco sotto gli 80 dollari). Questa impennata, che sembra aver colto di sorpresa governi e autorità europee, è apparentemente causata da una molteplicità di fattori che si sono verificati contemporaneamente. E che si stanno rafforzando a vicenda. Le scorte europee sono a livelli insolitamente bassi per questa fase autunnale, che ovviamente precede il picco stagionale di domanda. La ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mai così alti idel gas. Sei mesi fa il prezzo espresso in megawatt ora si attestava a 15 euro. Ora il gas naturale sta a 117 euro, in una sola seduta ha segnato un rialzo di oltre il 20% e la tendenza non mostra segnali di cambiamento, anzi accelera. Secondo il Financial Times, un prezzo l'equivalente in petrolio sarebbe oltre i 200 dollari al barile (laddove attualmente le quotazioni si attestano poco sotto gli 80 dollari). Questa impennata, che sembra aver colto di sorpresa governi e autorità, è apparentemente causata da una molteplicità di fattori che si sono verificati contemporaneamente. E che si stanno rafforzando a vicenda. Lesono ainsolitamenteper questa fase autunnale, che ovviamente precede il picco stagionale di domanda. La ...

