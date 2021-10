I film della selezione ufficiale del #RomaFF16 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) THE EYES OF TAMMY FAYE (film di apertura della Festa del Cinema di Roma)di Michael Showalter, Stati Uniti, 2021, 126’Cast: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Vincent D’Onofrio, Sam Jaeger, Fredric Lehne Nel corso degli anni ’70 e ’80, la telepredicatrice evangelista Tammy Faye e suo marito, Jim Bakker, entrambi di umili origini, crearono la più nota rete televisiva di trasmissioni religiose al mondo e un parco a tema cristiano. Idolatrata dal pubblico per il suo messaggio di amore, compassione e gioia, Tammy Faye diventò una sorta di leggenda per le sue ciglia finte, il suo modo di cantare e la voglia di accogliere persone di ogni estrazione sociale. Tuttavia, non ci volle molto prima che irregolarità finanziarie, infidi rivali e scandali provocassero la caduta dell’impero che tanto brillantemente i due coniugi erano riusciti a ... Leggi su funweek (Di mercoledì 6 ottobre 2021) THE EYES OF TAMMY FAYE (di aperturaFesta del Cinema di Roma)di Michael Showalter, Stati Uniti, 2021, 126’Cast: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Vincent D’Onofrio, Sam Jaeger, Fredric Lehne Nel corso degli anni ’70 e ’80, la telepredicatrice evangelista Tammy Faye e suo marito, Jim Bakker, entrambi di umili origini, crearono la più nota rete televisiva di trasmissioni religiose al mondo e un parco a tema cristiano. Idolatrata dal pubblico per il suo messaggio di amore, compassione e gioia, Tammy Faye diventò una sorta di leggenda per le sue ciglia finte, il suo modo di cantare e la voglia di accogliere persone di ogni estrazione sociale. Tuttavia, non ci volle molto prima che irregolarità finanziarie, infidi rivali e scandali provocassero la caduta dell’impero che tanto brillantemente i due coniugi erano riusciti a ...

Advertising

romacinemafest : #RomaFF16 | Il nuovo film Marvel Studios, #Eternals, diretto dalla regista premio Oscar® Chloé Zhao, è il film di c… - WeCinema : Torna #ClintEastwood in veste di attore, regista e produttore di '#CryMacho - Ritorno a casa'. ?? Il film è ispira… - WeCinema : Sono in corso le riprese del film #Lamborghini, biopic dedicato al fondatore della celebre casa automobilistica ita… - UBrignone : RT @fuoridalcorotv: Sabina Guzzanti ha fatto un film in cui si celebra come successo della democrazia un palazzo occupato #Fuoridalcoro #L… - snoopyleft : RT @WeCinema: Torna #ClintEastwood in veste di attore, regista e produttore di '#CryMacho - Ritorno a casa'. ?? Il film è ispirato all’omo… -