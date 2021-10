I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 6 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 3.235 casi positivi da coronavirus e 39 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.287 (114 in meno di ieri), di cui 415 nei reparti di terapia intensiva (18 Leggi su ilpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 3.235 casi positivi dae 39 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.287 (114 in meno di ieri), di cui 415 nei reparti di terapia intensiva (18

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Ottobre: Retromarcia. Sala poco sopra i dati 2016, tutti gli altri Dem arretr… - lorepregliasco : C'è un solo comune in Italia che non ha ancora fornito i dati di affluenza alle 12, né sul suo sito né al Viminale.… - you_trend : ???? Come si sono spostati i voti tra comunali 2016, europee 2019 e comunali 2021? Abbiamo elaborato per @GEDIspa i f… - sferriam : RT @ChanceGardiner: [3] - Ok, fateci sapere quando avrete risolto tutto. - No, devi farti VACClNARE adesso. - Bene, quali sono gli eff… - FPRConlus : PRESENTAZIONE DIGITALE BILANCIO SOCIALE E DI SOSTENIBILITÀ DATI 2020 Domani è in programma la presentazione del Bil… -