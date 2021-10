I cori da stadio alla Sapienza per Giorgio Parisi dopo il Nobel per la fisica | VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giorgio Parisi, il nuovo premio Nobel per la fisica, è stato accolto con cori da stadio dalla sua comunità di studenti della Sapienza di Roma. I ragazzi sono scattati in piedi e hanno iniziato ad applaudire gridando: ‘Bella Giorgio’. cori da stadio per il #PremioNobel2021 per la fisica Giorgio Parisi.#Sapienza #PremioNobel @SapienzaRoma pic.twitter.com/uFtFyaw9Jw — Simona Berterame (@BerterameSimona) October 5, 2021 Un riconoscimento umano oltre che accademico durato nel corso di tutta la giornata che lo ha visto incontrarsi con la Ministra Messa, a capo del comparto Università, e ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021), il nuovo premioper la, è stato accolto condasua comunità di studenti delladi Roma. I ragazzi sono scattati in piedi e hanno iniziato ad applaudire gridando: ‘Bella’.daper il #Premio2021 per la.##PremioRoma pic.twitter.com/uFtFyaw9Jw — Simona Berterame (@BerterameSimona) October 5, 2021 Un riconoscimento umano oltre che accademico durato nel corso di tutta la giornata che lo ha visto incontrarsi con la Ministra Messa, a capo del comparto Università, e ...

Advertising

claudioruss : all'uscita dal campo di #Koulibaly, #Osimhen ed #Anguissa cori razzisti dallo stadio Franchi: Kalidou dopo l'interv… - andreafra_ : RT @BerterameSimona: Cori da stadio per il #PremioNobel2021 per la fisica Giorgio Parisi. #sapienza #PremioNobel @SapienzaRoma https://t.c… - EfremGa : RT @BerterameSimona: Cori da stadio per il #PremioNobel2021 per la fisica Giorgio Parisi. #sapienza #PremioNobel @SapienzaRoma https://t.c… - Giusy______ : RT @BerterameSimona: Cori da stadio per il #PremioNobel2021 per la fisica Giorgio Parisi. #sapienza #PremioNobel @SapienzaRoma https://t.c… - vivianabroglio : RT @BerterameSimona: Cori da stadio per il #PremioNobel2021 per la fisica Giorgio Parisi. #sapienza #PremioNobel @SapienzaRoma https://t.c… -