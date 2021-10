Horizon Forbidden West prevendita: dove trovarlo al miglior prezzo? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nei giorni scorsi ha iniziato ha diffondersi la notizia che in molti stavano aspettando. Horizon Forbidden West tra qualche mese sarà disponibile nelle casse dei fan di Aloy. Trattandosi di un videogame edito dalla Sony Interactive Entertainment, si tratta di un prodotto di punta per PS4 e PS5. Ma, mai dire mai. LEGGI ANCHE: Fifa 22 dove trovarlo al miglior prezzo? Horizon Forbidden West: data di uscita Non appena è stato ufficializzato il lancio del sequel del primo capitolo della saga di Aloy che è stato lanciato nel 2017, gli appassionati del genere hanno subito iniziato ad incuriosirsi riguardo al Day One del videogioco. Al momento, le notizie ufficiali danno il 18 febbraio 2022 come la data di ... Leggi su mammashoponline (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nei giorni scorsi ha iniziato ha diffondersi la notizia che in molti stavano aspettando.tra qualche mese sarà disponibile nelle casse dei fan di Aloy. Trattandosi di un videogame edito dalla Sony Interactive Entertainment, si tratta di un prodotto di punta per PS4 e PS5. Ma, mai dire mai. LEGGI ANCHE: Fifa 22al: data di uscita Non appena è stato ufficializzato il lancio del sequel del primo capitolo della saga di Aloy che è stato lanciato nel 2017, gli appassionati del genere hanno subito iniziato ad incuriosirsi riguardo al Day One del videogioco. Al momento, le notizie ufficiali danno il 18 febbraio 2022 come la data di ...

Advertising

PlayNG2 : @meuplaystation GTA6, Gran Turismo 7, Forza Horizon 5, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, etc ?? (Eu sei que o Forza é do Xbox!) - salhofolinas : io a febbraio 2022 quando uscirà horizon forbidden west e la terza stagione dell’amica geniale - bigdarktiger : Evento PS4 e PS5: novità su Elden Ring, Horizon Forbidden West e Dragon ... -