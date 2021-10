Hockey su ghiaccio, pre-olimpico femminile: l’Italia scende in campo contro la Spagna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella giornata di domani, presso il “Cotta Morandini” di Torre Pellice, prenderà il via il torneo di pre-qualificazione olimpica di Hockey su ghiaccio femminile. l’Italia, reduce dal 3-0 in amichevole con l’Austria, farà il suo esordio alle 20:15 contro la Spagna per iniziare la caccia al pass olimpico. Le azzurre di coach Max Fedrizzi sono favorite dal pronostico in virtù del miglior piazzamento nel ranking IIHF, che vede l’Italia occupare il 16esimo posto contro il 25esimo della Spagna, ma sottovalutare le iberiche sarebbe un errore piuttosto grave. Le avversarie hanno una rosa importante con il portiere Alba Gonzalez e le attaccanti Vega Munoz e Sofia Scilipoti. La formazione azzurra, invece, può contare su un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella giornata di domani, presso il “Cotta Morandini” di Torre Pellice, prenderà il via il torneo di pre-qualificazione olimpica disu, reduce dal 3-0 in amichevole con l’Austria, farà il suo esordio alle 20:15laper iniziare la caccia al pass. Le azzurre di coach Max Fedrizzi sono favorite dal pronostico in virtù del miglior piazzamento nel ranking IIHF, che vedeoccupare il 16esimo postoil 25esimo della, ma sottovalutare le iberiche sarebbe un errore piuttosto grave. Le avversarie hanno una rosa importante con il portiere Alba Gonzalez e le attaccanti Vega Munoz e Sofia Scilipoti. La formazione azzurra, invece, può contare su un ...

