Hockey pista, Serie A1 2021: pari pirotecnico tra Monza e Bassano nel posticipo della prima giornata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è completata con il posticipo tra TeamServiceCar Monza e Ubroker Bassano il primo turno di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2021, con le due formazioni che si sono spartite i primi due punti del campionato, al termine di una gara molto equilibrata e fino alle battute finali. Bassano ha impiegato meno di quattro minuti per passare in vantaggio, grazie alla rete di Pablo Cancela, pareggiata pochissimi giri di lancetta più tardi da Julian Tamborindegui. prima della pausa ecco però il nuovo vantaggio Ubroker, timbrato questa volta da Federico Ambrosio, colpaccio del mercato estivo. Nella ripresa le due difese l’hanno fatta da padrona per i primi dieci minuti, con Marco Ardit che ha pareggiato solamente a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è completata con iltra TeamServiceCare Ubrokeril primo turno di gare nellaA1 disu, con le due formazioni che si sono spartite i primi due punti del campionato, al termine di una gara molto equilibrata e fino alle battute finali.ha impiegato meno di quattro minuti per passare in vantaggio, grazie alla rete di Pablo Cancela, pareggiata pochissimi giri di lancetta più tardi da Julian Tamborindegui.pausa ecco però il nuovo vantaggio Ubroker, timbrato questa volta da Federico Ambrosio, colpaccio del mercato estivo. Nella ripresa le due difese l’hanno fatta da padrona per i primi dieci minuti, con Marco Ardit che ha pareggiato solamente a ...

Advertising

Moccola62 : RT @Ticinonline: «Chi non sa come comportarsi è pregato di starsene a casa» #lombardi #hcap #ambrì #hockey #gottardoarena - ilbassanese : Hockey pista, A1: Ubrocker Bassano impegnanto a Monza nel posticipo - Ticinonline : «Chi non sa come comportarsi è pregato di starsene a casa» #lombardi #hcap #ambrì #hockey #gottardoarena - ilbassanese : Hockey pista, serie A1: Sandrigo pareggia col Sarzana, primo match di stagione spettacolare - HCLuganoLive : Torna la Champions Hockey League e il Lugano è in trasferta in Germania per affrontare gli Eisbären Berlino. Squad… -