Highlights e gol Servette-Juventus 0-3: Women’s Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Servette-Juventus, match valevole per la prima giornata della Women’s Champions League 2021/2022. Buona la prima per le bianconere, che conquistano i tre punti grazie ad una buona prestazione. Staskova sbaglia un rigore sullo 0-0, ma Caruso, Hurtig e Cernoia regalano comunque la vittoria alla squadra. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH RIGORE SBAGLIATO DA STASKOVA GOL 0-1 (Caruso) GOL 0-2 (Hurtig) GOL 0-3 (Cernoia) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la prima giornata della. Buona la prima per le bianconere, che conquistano i tre punti grazie ad una buona prestazione. Staskova sbaglia un rigore sullo 0-0, ma Caruso, Hurtig e Cernoia regalano comunque la vittoria alla squadra. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH RIGORE SBAGLIATO DA STASKOVA GOL 0-1 (Caruso) GOL 0-2 (Hurtig) GOL 0-3 (Cernoia) SportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS @EdDzeko ?? Dopo soltanto 33 secondi dal suo ingresso in campo, è il gol più veloce messo a segno d… - acmilan : Thrige with the winner ? The Rossonere are back to winning ways in Naples: watch how it unfolded ? È il gol di Thr… - SkySport : JUVENTUS-CHELSEA 1-0 Risultato finale ? ? #Chiesa (46') ? CHAMPIONS LEAGUE – 2^ giornata ?? - andreastoolbox : Rivivi in 5' le emozioni di Italia-Spagna a Euro 2020. VIDEO | Sky Sport - sportli26181512 : Rivivi in 5' le emozioni di Italia-Spagna a Euro 2020. VIDEO: Il gol di Chiesa, il rigore di Morata parato da Donna… -