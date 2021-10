Highlights e gol Italia-Spagna 1-2: Nations League 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Italia-Spagna, match valevole per la semifinale della Nations League 2020/2021. A San Siro i ragazzi di Luis Enrique pongono fine all’imbattibilità degli azzurri che dunque si ferma a 37 partite consecutive: decide una doppietta di Ferran Torres che nel primo tempo, insieme all’espulsione di Leonardo Bonucci, stende gli azzurri. Nel finale il gol di Pellegrini riapre la partita, ma ormai è troppo tardi. Da segnalare gli indegni fischi da parte di San Siro nei confronti dell’inno spagnolo e anche quelli riservati dai tifosi milanisti a Gianluigi Donnarumma. 0-1 FERRAN TORRES OCCASIONE SBAGLIATA DA INSIGNE ESPULSIONE BONUCCI 0-2 FERRAN TORRES 1-2 PELLEGRINI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la semifinale della. A San Siro i ragazzi di Luis Enrique pongono fine all’imbattibilità degli azzurri che dunque si ferma a 37 partite consecutive: decide una doppietta di Ferran Torres che nel primo tempo, insieme all’espulsione di Leonardo Bonucci, stende gli azzurri. Nel finale il gol di Pellegrini riapre la partita, ma ormai è troppo tardi. Da segnalare gli indegni fischi da parte di San Siro nei confronti dell’inno spagnolo e anche quelli riservati dai tifosi milanisti a Gianluigi Donnarumma. 0-1 FERRAN TORRES OCCASIONE SBAGLIATA DA INSIGNE ESPULSIONE BONUCCI 0-2 FERRAN TORRES 1-2 PELLEGRINI SportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS @EdDzeko ?? Dopo soltanto 33 secondi dal suo ingresso in campo, è il gol più veloce messo a segno d… - acmilan : Thrige with the winner ? The Rossonere are back to winning ways in Naples: watch how it unfolded ? È il gol di Thr… - SkySport : JUVENTUS-CHELSEA 1-0 Risultato finale ? ? #Chiesa (46') ? CHAMPIONS LEAGUE – 2^ giornata ?? - sportface2016 : #ItaliaSpagna: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #NationsLeague - andreastoolbox : Rivivi in 5' le emozioni di Italia-Spagna a Euro 2020. VIDEO | Sky Sport -