Hai sempre male lì? Potrebbe essere clitoridinia. Cos’è e come si cura (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La clitoridinia è un problema spesso difficile da riconoscere ma che può causare problemi di diverso tipo. Impariamo a riconoscerla e scopriamo come curarla. Molte donne soffrono silenziosamente di problemi strettamente femminili che oltre a comprometterne la qualità della vita, rischiano di pesare anche nelle loro relazioni. Basti pensare all’endometriosi e alla vulvodinia. Due patologie L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Laè un problema spesso difficile da riconoscere ma che può causare problemi di diverso tipo. Impariamo a riconoscerla e scopriamorla. Molte donne soffrono silenziosamente di problemi strettamente femminili che oltre a comprometterne la qualità della vita, rischiano di pesare anche nelle loro relazioni. Basti pensare all’endometriosi e alla vulvodinia. Due patologie L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Roberto_Fico : Virginia Raggi ha lottato 5 anni, mettendo al primo posto sempre la sua comunità. Anche grazie al suo impegno il… - NetflixIT : Se hai sempre cercato l'anima gemella nel segno zodiacale sbagliato: in arrivo per te Guida Astrologica per Cuori i… - iononrischio : Hai segnato la data? Il 24 ottobre #iononrischio2021 ti aspetta sui social e nelle piazze italiane. Una rete di buo… - Sangio_Giulia_ : RT @endlessygs: 'Voglio uscire sicuramente sicura' E ci sei riuscita, guardati dove sei arrivata e quanta strada hai fatto, sei un belliss… - Freud2912Maury : @darkchocostrong Riflettevo sulle tue parole, sul senso dell’incompletezza. Ho sempre pensato che qualcosa di “inco… -