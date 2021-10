Guida agli investimenti tematici: rischi e opportunità (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Gli investimenti tematici prevedono una strategia di investimento volta a individuare e sfruttare megatrend in grado di produrre rendimenti elevati nel lungo periodo, macro-tendenze capaci di trascendere le contingenze socio-economiche del momento e garantire importanti sviluppi futuri. Tale approccio include anche la selezione di prodotti finanziari sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG: Environmental, Social and Governance), focalizzandosi su tematiche quali efficienza energetica, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, economia circolare. Con l’emergenza legata al riscaldamento globale e la necessità per i Paesi di tutto il mondo di adottare uno sforzo su larga scala al fine di limitare l’impatto del cambiamento climatico, l’esigenza di sostenibilità gioca un ruolo sempre più rilevante nell’individuazione di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Gliprevedono una strategia di investimento volta a individuare e sfruttare megatrend in grado di produrre rendimenti elevati nel lungo periodo, macro-tendenze capaci di trascendere le contingenze socio-economiche del momento e garantire importanti sviluppi futuri. Tale approccio include anche la selezione di prodotti finanziari sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG: Environmental, Social and Governance), focalizzandosi su tematiche quali efficienza energetica, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, economia circolare. Con l’emergenza legata al riscaldamento globale e la necessità per i Paesi di tutto il mondo di adottare uno sforzo su larga scala al fine di limitare l’impatto del cambiamento climatico, l’esigenza di sostenibilità gioca un ruolo sempre più rilevante nell’individuazione di ...

