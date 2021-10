Guerra del miele tra Australia e Nuova Zelanda per il manuka (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Battaglia legale fra Australia e Nuova Zelanda sull'uso del nome del miele manuka, di cui entrambi i paesi rivendicano l'origine. I produttori Australiani di questo prodotto, che vanta tra l'altro ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Battaglia legale frasull'uso del nome del, di cui entrambi i paesi rivendicano l'origine. I produttorini di questo prodotto, che vanta tra l'altro ...

Guerra del miele tra Australia e Nuova Zelanda per il manuka Battaglia legale fra Australia e Nuova Zelanda sull'uso del nome del miele manuka, di cui entrambi i paesi rivendicano l'origine. I produttori australiani di questo prodotto, che vanta tra l'altro proprietà antinfiammatorie, antisettiche e cicatrizzanti, tentano di ...

