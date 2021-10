Guerra: Berlusconi mi ha rovinato. Faccia il nonno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Io vengo da una buona famiglia, ho studiato, mio padre è un imprenditore, sentirmi dare della escort non me lo merito. Lui non mi ha mai difeso. Mi ha rovinato la vita". Ad Arcore si facevano cene eleganti? "Mi viene da ridere, non scherziamo". Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, entrambe imputate nel processo Ruby ter che vede sotto accusa Silvio Berlusconi e altre 28 persone, sono pronte a raccontare la loro verità sulle serate di Arcore. Le due ragazze erano presenti oggi in aula e al termine dell'udienza hanno voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/Ruby-Ter-Guerra-Berlusconi-mi-ha-rovinato-Faccia-il-nonno 20211006 video ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Io vengo da una buona famiglia, ho studiato, mio padre è un imprenditore, sentirmi dare della escort non me lo merito. Lui non mi ha mai difeso. Mi hala vita". Ad Arcore si facevano cene eleganti? "Mi viene da ridere, non scherziamo". Barbarae Alessandra Sorcinelli, entrambe imputate nel processo Ruby ter che vede sotto accusa Silvioe altre 28 persone, sono pronte a raccontare la loro verità sulle serate di Arcore. Le due ragazze erano presenti oggi in aula e al termine dell'udienza hanno voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/Ruby-Ter--mi-ha--il-20211006 video ...

