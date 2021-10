Gualtieri spera nell’aiuto del M5S. È caccia di voti per il Campidoglio. All’ex ministro del Pd serve l’appoggio della Raggi. Ma l’ex sindaca lascia l’ultima parola a Conte (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con i risultati del primo turno ormai definitivi, per Enrico Michetti e Roberto Gualtieri inizia il secondo round di questa lunga – ed estenuante – campagna elettorale. In vista del ballottaggio, il Mr. Wolf di Giorgia Meloni che ha capitalizzato il 30,14% delle preferenze (leggi l’articolo) e il dem che si è fermato al 27,03% non hanno perso tempo e hanno subito iniziato a corteggiare gli elettori che hanno scelto Carlo Calenda, arrivato terzo al primo turno con il 19.81%, e Virginia Raggi, quarta con il 19,09%. Del resto, com’è sempre stato, a decidere le sorti dello scontro sarà proprio la capacità dei due sfidanti di accaparrarsi i voti dei delusi perché appare pressoché impossibile riuscire a portare alle urne quel 48% di persone che le ha già disertate al primo turno. Insomma si tratta di una partita a scacchi che, a dispetto di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con i risultati del primo turno ormai definitivi, per Enrico Michetti e Robertoinizia il secondo round di questa lunga – ed estenuante – campagna elettorale. In vista del ballottaggio, il Mr. Wolf di Giorgia Meloni che ha capitalizzato il 30,14% delle preferenze (leggi l’articolo) e il dem che si è fermato al 27,03% non hanno perso tempo e hanno subito iniziato a corteggiare gli elettori che hanno scelto Carlo Calenda, arrivato terzo al primo turno con il 19.81%, e Virginia, quarta con il 19,09%. Del resto, com’è sempre stato, a decidere le sorti dello scontro sarà proprio la capacità dei due sfidanti di accaparrarsi idei delusi perché appare pressoché impossibile riuscire a portare alle urne quel 48% di persone che le ha già disertate al primo turno. Insomma si tratta di una partita a scacchi che, a dispetto di ...

