Gualtieri: Ponte di Ferro, massimo impegno per ripristino viabilità (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – "Oggi siamo tornati a esaminare la situazione del Ponte di Ferro. Sono stato già qui, insieme a Ciaccheri e Lanzi, la notte dell'incendio. Oggi abbiamo valutato insieme i progressi, la valutazione dei danni e l'impatto sulla circolazione, anche con il comandante dell'VIII gruppo dei vigili, Lancillotti." "Il nostro obiettivo è quello di minimizzare l'impatto sulla circolazione e accelerare il più possibile la rimessa in funzione del Ponte. Per questo, stiamo seguendo l'analisi tecnica, che si sta svolgendo, sui possibili danni strutturali e presto saremo in grado di dare la nostra valutazione su come ottimizzare e massimizzare i tempi di apertura di un Ponte che è fondamentale infrastruttura per la viabilità ma anche luogo importante dal punto di vista storico e simbolico per questa città".

