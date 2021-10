Gualtieri fa il furbo: «La Raggi mi ha telefonato». Ma non dice che ha chiamato anche Michetti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Con Conte c’è un rapporto di stima reciproca, abbiamo collaborato in momenti difficilissimi per il Paese e mi pare che sia lui sia il M5S abbiano fatto una chiara scelta di campo. Mi auguro che, come dice Letta, la convergenza sarà naturale». Lo afferma il candidato di centrosinistra a sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un’intervista a la Repubblica in vista del ballottaggio. Gualtieri sullo sfidante di centrodestra Gualtieri, riguardo allo sfidante del centrodestra Enrico Michetti, sottolinea: «Ci sono tanti moderati che nutrono forti perplessità sul candidato di Meloni e Salvini: su tanti temi, dai vaccini al Green Pass all’Europa, non sono d’accordo con lui e noi per vincere ci rivolgeremo anche a loro». LEGGI anche Roma: Letta e Gualtieri in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Con Conte c’è un rapporto di stima reciproca, abbiamo collaborato in momenti difficilissimi per il Paese e mi pare che sia lui sia il M5S abbiano fatto una chiara scelta di campo. Mi auguro che, comeLetta, la convergenza sarà naturale». Lo afferma il candidato di centrosinistra a sindaco di Roma Robertoin un’intervista a la Repubblica in vista del ballottaggio.sullo sfidante di centrodestra, riguardo allo sfidante del centrodestra Enrico, sottolinea: «Ci sono tanti moderati che nutrono forti perplessità sul candidato di Meloni e Salvini: su tanti temi, dai vaccini al Green Pass all’Europa, non sono d’accordo con lui e noi per vincere ci rivolgeremoa loro». LEGGIRoma: Letta ein ...

SecolodItalia1 : Gualtieri fa il furbo: «La Raggi mi ha telefonato». Ma non dice che ha chiamato anche Michetti… - Patri170651 : @HuffPostItalia @CarloCalenda A me sembri una farsa darai indicazioni di voto per il PD è nelle cose non fare il fu… - danstellina : @stebaraz Mettono sullo stesso piano risultato di lista, con quello di singoli partiti delle coalizioni. Furbo nasc… - El_Presid3nt : @michele_menard @suzukimaruti @minguzzi E invece Gualtieri se è furbo, sta zitto, non va da nessuna parte e aspetta… -