“Green pass per lavoro pubblico e privato” | sindaco affida controlli a Polizia municipale

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPellezzano (Sa) – “Il Comune di Pellezzano, in rapporto alle misure impartite dal Governo Centrale, attraverso un decreto delFrancesco Morra, ha messo a punto l’adozione delle ‘Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza delmediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 con il conseguente rafforzamento del sistema di screening”’. Lo comunica il Primo cittadino che spiega: “L’adozione di questo provvedimento si è resa necessaria al fine di dover definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per la verifica del rispetto delle prescrizioni riguardo il possesso e l’esibizione su richiesta della ‘certificazione verde’ ai fini dell’accesso nei luoghi di, da parte del personale nonchè ...

Corriere : Pippo Franco denunciato perché circolava con un green pass falso - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - Corriere : Pippo Franco, il comico che si è candidato con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denunciato per il posses… - giuliogaia : @Storace Salvini si è finalmente reso conto che continuare a supportare gli osceni decreti di Draghi è inutile? Sem… - ilmeteoit : #GREEN #PASS #FALSI: #DENUNCIATO anche un noto #ATTORE italiano! -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

L'udienza di oggi in Vaticano, nell'aula Paolo VI, è la prima da quando sono entrate in vigore le regole sulnella Santa Sede, obbligatorio per tutti i dipendenti e per tutti coloro che ...E ha reso fastidioso il loro vociare contro ilin nome della "libertà". Il secondo ostacolo, imprevisto, è rappresentato dal rafforzamento della leadership di Enrico Letta. In questi ...(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - Come stabilito nei giorni scorsi dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono stati intensificati i controlli Green pass negli esercizi pubblici in ...Cosa succede per la donna delle pulizie senza Green Pass? In altre parole, chi dovrebbe licenziarla? Scopriamolo.