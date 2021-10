Grave atto vandalico a Cautano: danneggiata la statua della Madonna di Lourdes (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – atto vandalico a Cautano presso la Grotta di Lourdes, ovvero un luogo consacrato e aperto al pubblico in cui raccogliersi in preghiera. Si trovava lì la statua della Madonna che questa mattina è stata ritrovata danneggiata e gettata in un terreno poco distante. Un gesto vergognoso che ha indignato molte persone lasciando un’intera comunità sconvolta. A denunciare è il parroco del paese don Aldo Mucci che, amareggiato, ha espresso il suo pensiero sul suo profilo Facebook condannando il gesto: “Questa notte si è consumato un atto vandalico presso la Grotta di Lourdes, sintomo di un disagio che diventa sempre più preoccupante. Non è il primo caso compiuto da chi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –presso la Grotta di, ovvero un luogo consacrato e aperto al pubblico in cui raccogliersi in preghiera. Si trovava lì lache questa mattina è stata ritrovatae gettata in un terreno poco distante. Un gesto vergognoso che ha indignato molte persone lasciando un’intera comunità sconvolta. A denunciare è il parroco del paese don Aldo Mucci che, amareggiato, ha espresso il suo pensiero sul suo profilo Facebook condannando il gesto: “Questa notte si è consumato unpresso la Grotta di, sintomo di un disagio che diventa sempre più preoccupante. Non è il primo caso compiuto da chi ...

