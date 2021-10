Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo pensa al ritiro, la regia lo censura. La ex entra nella Casa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo potrebbe ricevere una sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente del reality da qualche giorno non starebbe bene. Manuel probabilmente potrebbe soffrire di cistite,... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021)potrebbe ricevere una sorpresadelVip. Il concorrente del reality da qualche giorno non starebbe bene.probabilmente potrebbe soffrire di cistite,...

Advertising

GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - sarat811 : RT @omamma13: #gfvip Sto piangendo? Assolutamente si. L’immagine più bella ed emozionate del grande fratello. - VicolodelleNews : #GfVip Riavvicinamento di #SoleilSorgé a #LucreziaSelassié per colpa di #ManuelBortuzzo Per leggere qui ---->… -