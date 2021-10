Grande Fratello Vip: la fidanzata di Amedeo Goria pronta alle Nozze, poi spunta la foto con l’Amante! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vera Miales, giovane fidanzata di Amedeo Goria, si dice pronta a sposare il giornalista sportivo ma qualcosa non torna. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vera Miales, giovanedi, si dicea sposare il giornalista sportivo ma qualcosa non torna.

Advertising

GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - AntigoneCris : RT @FedericoDezzani: Correggere il capitolo sul 'grande spazio' italiano in Etiopia e scoprire che le nipoti del Negus sono concorrenti del… - breatusconi : @frankponch72 @GavinoSanna1967 Dove la propaganda siamo noi, il regime è la nostra parte peggiore, il Grande Fratel… -