Governo, Letta: "Salvini non ottiene niente, fa solo casino. Gli italiani lo hanno già sanzionato per questo atteggiamento"

Nel Governo "è importante che ci sia chiarezza e non chiacchiericci estenuanti, fastidiosi, che creano un rumore di fondo insopportabile. Anche perché Salvini non ottiene niente, fa solo casino, questo obbliga a un dispendio inutile". Sono le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, che a Radio Immagina è intervenuto sulle scontro tra Salvini e il premier Draghi sulla delega fiscale. "Credo che tutti abbiamo chiaro che è un danno. Ma gli italiani lo hanno sanzionato, la sconfitta alle amministrative del centrodestra e della Lega è per via di questo atteggiamento"

