Governo, cabina regia e incontro con Merkel: fitta agenda domani per Draghi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) fitta agenda di appuntamenti domani per il premier Mario Draghi. Alle 9.15 incontrerà a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica dell'Armenia, Armen Sarkissian; alle 10 interverrà al Senato, alla settima Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20. Alle 11 è in programma a Palazzo Chigi la prima cabina di regia sul Pnrr, sui temi: educazione, Università, scuola. A seguire, alle 12, è prevista conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale. Alle 13.30, l'appuntamento più atteso della giornata, l'incontro con la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel. A seguire, alle 14, dichiarazioni alla stampa. L'articolo proviene da Italia Sera.

