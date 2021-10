Golf | European Tour 2021 | a Madrid presenti il numero 1 del mondo Rahm e sette azzurri

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tutto pronto per l’inizio dell’ACCIONA Open de España in quel diche, oltre aluno delmondiale Jon, vedrà ancheprotagonisti: Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Andrea Pavan.vuole il terzo successo consecutivo in Spagna dopo quelli del 2018 e del 2019, ma spera anche si scalare la Race to Dubai, dove attualmente occupa il terzo posto. L’ Open de España, arrivato quest’anno alla 93esima edizione, garantisce un montepremi di 1.500.000 euro. Gli, invece, dovranno riscattarsi dopo la delusione dell’Alfred Dunhill Championship. In campo sarannoanche Bernd Wiesberger, il francese Victor Perez, i sudafricani Daniel ...

... the USA's Will Zalatoris and Englishman Danny Willett, who last week won the Alfred Dunhill Links Championship in Scotland, an event on the European Tour. Defending the title is American Martin ...Francesco Molinari torna a giocare sul PGA Tour di golf a distanza di due mesi dall'ultima volta. Il torinese sarà infatti uno dei protagonisti del ...l'Alfred Dunhill Links Championship dell'...Scommesse Golf: quote, statistiche e free pick sullo Shiners Children's Open del PGA Tour e sul Open de Espana del European Tour dal 7 al 10 ottobre 2021.Per la seconda volta consecutiva ci sarà un torneo negli Emirati Arabi Uniti a precedere il DP World Tour Championship, che si configura come evento conclusivo della stagione 2021 in materia di Europe ...