Gol e assist dalla panchina: come sta andando il campionato del Benevento (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quanto valgono i gol dalla panchina? Al Benevento hanno portato in dote ‘soltanto’ tre punti finora, ma con i cinque cambi a disposizione potrebbero avere un effetto determinante nel lungo periodo. Fabio Caserta ha sfruttato 33 dei 35 cambi a disposizione, a differenza di sei colleghi che ne hanno attinto a piene mani. Il tecnico del Pisa capolista, Luca D’Angelo, guida uno schieramento completato da Filippo Inzaghi (Brescia), Cristiano Lucarelli (Ternana), Marco Baroni (Lecce), Moreno Longo (Alessandria) e Massimiliano Alvini (Perugia). Di questi soltanto Alvini non è riuscito a gioire per un gol segnato da un subentrato, visto che il Perugia non ha mai fatto centro con chi si è alzato dalla panchina. Benissimo il Pisa di Luca D’Angelo (5 gol) e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Quanto valgono i gol? Alhanno portato in dote ‘soltanto’ tre punti finora, ma con i cinque cambi a disposizione potrebbero avere un effetto determinante nel lungo periodo. Fabio Caserta ha sfruttato 33 dei 35 cambi a disposizione, a differenza di sei colleghi che ne hanno attinto a piene mani. Il tecnico del Pisa capolista, Luca D’Angelo, guida uno schieramento completato da Filippo Inzaghi (Brescia), Cristiano Lucarelli (Ternana), Marco Baroni (Lecce), Moreno Longo (Alessandria) e Massimiliano Alvini (Perugia). Di questi soltanto Alvini non è riuscito a gioire per un gol segnato da un subentrato, visto che il Perugia non ha mai fatto centro con chi si è alzato. Benissimo il Pisa di Luca D’Angelo (5 gol) e ...

Advertising

sscnapoli : ?? Nessun giocatore ha preso parte a più gol in trasferta di @HirvingLozano70 in questa Serie A: 4?? (due reti e due… - Gazzetta_it : Compie gli anni Theo Hernandez, il siluro del Milan! ?????? 16 gol e 17 assist per i rossoneri in 90 partite. Sec… - Gazzetta_it : Victor Osimhen eletto calciatore del mese AIC ???????? L’attaccante del Napoli ha vinto il premio di Miglior Giocator… - namacissi2 : RT @Gazzetta_it: Compie gli anni Theo Hernandez, il siluro del Milan! ?????? 16 gol e 17 assist per i rossoneri in 90 partite. Secondo vo… - S4R4_snt08 : RT @Gazzetta_it: Compie gli anni Theo Hernandez, il siluro del Milan! ?????? 16 gol e 17 assist per i rossoneri in 90 partite. Secondo vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gol assist Benevento, settimana intensa: Caserta valuta l'alternativa ad Acampora Il colombiano potrebbe partire dal primo minuto, proprio come accaduto a Como dove causò un calcio di rigore, ma confezionò anche un ottimo assist a Lapadula per il gol del pareggio. A completare il ...

Inter: ennesimo record della squadra di Inzaghi per la Serie A Dei sette gol 'con la zucca', ben tre sono stati firmati dal cigno di Sarajevo. Poi ci sono i due ... Ma occhi anche a chi fa gli assist a gioco in movimento, come Darmian (per Correa) o Perisic (per il ...

Gol, assist, chilometri percorsi e tiri: l’Inter domina in Serie A Fcinternews.it Candreva brilla nella Sampdoria: l’esterno vuole battere se stesso. I dettagli Antonio Candreva ha conquistato la Sampdoria nelle prime sette giornate: inizio da urlo e l’obiettivo di bissare la super stagione 2014/15 Decisamente il migliore della Sampdoria in questo avvio di ca ...

Morata ai box? Lo stop non altera le gerarchie di Allegri Lo spagnolo per caratteristiche fisiche e tecniche è l'attaccante della rosa juventina più adatto a ricoprire il ruolo di centravanti. Al suo rientro lo attende una maglia da titolare ...

Il colombiano potrebbe partire dal primo minuto, proprio come accaduto a Como dove causò un calcio di rigore, ma confezionò anche un ottimoa Lapadula per ildel pareggio. A completare il ...Dei sette'con la zucca', ben tre sono stati firmati dal cigno di Sarajevo. Poi ci sono i due ... Ma occhi anche a chi fa glia gioco in movimento, come Darmian (per Correa) o Perisic (per il ...Antonio Candreva ha conquistato la Sampdoria nelle prime sette giornate: inizio da urlo e l’obiettivo di bissare la super stagione 2014/15 Decisamente il migliore della Sampdoria in questo avvio di ca ...Lo spagnolo per caratteristiche fisiche e tecniche è l'attaccante della rosa juventina più adatto a ricoprire il ruolo di centravanti. Al suo rientro lo attende una maglia da titolare ...