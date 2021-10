Gli puntano una pistola contro e lo derubano: autista ‘vittima’ della prima corsa al capolinea deserto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Era l’alba, poco prima delle 5:45, orario in cui gli autobus effettuano la prima corsa nella Capitale. Come tante altre mattine Gianni (nome di fantasia) si trovava al capolinea di via Ortona dei Marsi e aveva messo in moto il bus: mai avrebbe immaginato che quella partenza sarebbe stata così turbolenta. Poco prima che partisse, delle urla hanno attirato l’attenzione di Gianni: erano riferite proprio a lui. Davanti i suoi occhi c’erano due persone – probabilmente due giovani, secondo la sua testimonianza – con il volto travisato; indossavano la mascherina, un cappello e anche gli occhiali da sole. Gli hanno puntato una pistola contro e gli hanno urlato di sbrigarsi, di consegnarli il borsello che aveva con sé, altrimenti sarebbe finita male. I conducenti Atac vittime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Era l’alba, pocodelle 5:45, orario in cui gli autobus effettuano lanella Capitale. Come tante altre mattine Gianni (nome di fantasia) si trovava aldi via Ortona dei Marsi e aveva messo in moto il bus: mai avrebbe immaginato che quella partenza sarebbe stata così turbolenta. Pocoche partisse, delle urla hanno attirato l’attenzione di Gianni: erano riferite proprio a lui. Davanti i suoi occhi c’erano due persone – probabilmente due giovani, secondo la sua testimonianza – con il volto travisato; indossavano la mascherina, un cappello e anche gli occhiali da sole. Gli hanno puntato unae gli hanno urlato di sbrigarsi, di consegnarli il borsello che aveva con sé, altrimenti sarebbe finita male. I conducenti Atac vittime ...

