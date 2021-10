Gli organizzatori dei Giochi di Pechino 2022 riconoscono i vaccini russi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - Gli atleti, allenatori e funzionari che sono stati vaccinati con uno dei vaccini contro il Covid-19 prodotti in russia eviteranno l'annunciata quarantena di 21 giorni al momento del loro arrivo in Cina per partecipare alle Olimpiadi e Paralimpici invernali di Pechino 2022. A darne comunicazione è stato il Comitato organizzatore di Pechino 2022. In russia sono stati registrati quattro vaccini contro il coronavirus – Sputnik V, Sputnik Light, Epivakkoron e Kovivak – ma nessuno di questi è stato riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Gli organizzatori hanno riferito che riconosceranno i vaccini prodotti da singoli Stati. Gli atleti russi ai Giochi della ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - Gli atleti, allenatori e funzionari che sono stati vaccinati con uno deicontro il Covid-19 prodotti ina eviteranno l'annunciata quarantena di 21 giorni al momento del loro arrivo in Cina per partecipare alle Olimpiadi e Paralimpici invernali di. A darne comunicazione è stato il Comitato organizzatore di. Ina sono stati registrati quattrocontro il coronavirus – Sputnik V, Sputnik Light, Epivakkoron e Kovivak – ma nessuno di questi è stato riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Glihanno riferito che riconosceranno iprodotti da singoli Stati. Gli atletiaidella ...

