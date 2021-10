Gli italiani credono nell’amore a prima vista anche quando si tratta di incontri fatti con app di dating (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La maggior parte degli italiani non solo crede nel colpo di fulmine ma lo reputa un ingrediente per far nascere e crescere un rapporto duraturo in una maniera sana. Il fatto di incontrare una persona su una dating app, inoltre, non cambia questa verità. Ecco che allora ben il 77% degli italiani crede nel colpo di fulmine come base per una relazione solida con il 38% che lo ritiene un elemento immancabile per mettere le basi a un amore solido. LEGGI anche >>> App di dating, l’efficacia dell’algoritmo emotivo programmato da un team tutto al femminile L’amore a prima chat delle dating app Le persone conosciute sulle app di dating vengono ormai percepite come quelle incontrate nella real life. Alla conclusione è arrivata l’app Once – pioniera ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La maggior parte deglinon solo crede nel colpo di fulmine ma lo reputa un ingrediente per far nascere e crescere un rapporto duraturo in una maniera sana. Il fatto di incontrare una persona su unaapp, inoltre, non cambia questa verità. Ecco che allora ben il 77% deglicrede nel colpo di fulmine come base per una relazione solida con il 38% che lo ritiene un elemento immancabile per mettere le basi a un amore solido. LEGGI>>> App di, l’efficacia dell’algoritmo emotivo programmato da un team tutto al femminile L’amore achat delleapp Le persone conosciute sulle app divengono ormai percepite come quelle incontrate nella real life. Alla conclusione è arrivata l’app Once – pioniera ...

Advertising

EnricoLetta : #Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Presidente del Consiglio, gli ha dato del bugiardo sulla riforma d… - pdnetwork : Il voto di queste #elezioni lo ha espresso chiaramente, gli italiani vogliono una politica responsabile, partecipat… - pdnetwork : Ringraziamo tutti gli italiani che, votando, hanno preso parte a questo momento straordinario per il nostro partito… - sofibianc__ : RT @Tapiano77: Nessuno: *Uno scienziato italiano ha vinto il Premio Nobel per la Fisica* Gli italiani: - giornalettismo : Per gli italiani trovare l'amore tramite app di #dating non vuol dire in alcun modo dover rinunciare al colpo di fu… -