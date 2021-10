Gli esport sono un business da 45 milioni di euro in Italia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Foto: Ea)Dagli sparatutto alle battle royale, dagli strategici in tempo reale alle gare automobilistiche: sono solo alcuni generi di videogiochi che ogni giorno regalano ore di divertimento agli appassionati di tutta Italia, ma il loro effetto non è tutto qui. Lo spiega una ricerca sul mondo esport presentata nel corso di Round One, l’evento dedicato alle imprese attive nel settore: l’impatto economico generato dagli sport elettronici in Italia, per la creazione di lavoro e affari, ammonta a 45-47 milioni di euro, di cui 30 milioni a livello diretto e oltre 15 milioni indiretto. È questa la stima elaborata per la prima volta da Nielsen nel report Landscape del settore esports in Italia, commissionata da ... Leggi su wired (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Foto: Ea)Dagli sparatutto alle battle royale, dagli strategici in tempo reale alle gare automobilistiche:solo alcuni generi di videogiochi che ogni giorno regalano ore di divertimento agli appassionati di tutta, ma il loro effetto non è tutto qui. Lo spiega una ricerca sul mondopresentata nel corso di Round One, l’evento dedicato alle imprese attive nel settore: l’impatto economico generato dagli sport elettronici in, per la creazione di lavoro e affari, ammonta a 45-47di, di cui 30a livello diretto e oltre 15indiretto. È questa la stima elaborata per la prima volta da Nielsen nel report Landscape del settores in, commissionata da ...

