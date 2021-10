Gli emozionanti festeggiamenti alla Sapienza per il Nobel a Giorgio Parisi: studenti intonano cori da stadio |VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato stamattina all’italiano Giorgio Parisi assieme al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann. Secondo l’Accademia reale svedese delle Scienze il premio riconosce “i contributi innovativi alla comprensione dei sistemi fisici complessi”. Per metà è andato a Manabe e Hasselmann per i modelli fisici del clima e per aver “quantificato la variabilità e previsto in modo affidabile il riscaldamento globale”, e per metà a Parisi, “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria”. Il neo Premio Nobel è stato accolto alla Sapienza con grandi festeggiamenti: prima una standing ovation nell’aula ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il premioper la fisica è stato assegnato stamattina all’italianoassieme al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann. Secondo l’Accademia reale svedese delle Scienze il premio riconosce “i contributi innovativicomprensione dei sistemi fisici complessi”. Per metà è andato a Manabe e Hasselmann per i modelli fisici del clima e per aver “quantificato la variabilità e previsto in modo affidabile il riscaldamento globale”, e per metà a, “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dscala atomica a quella planetaria”. Il neo Premioè stato accoltocon grandi: prima una standing ovation nell’aula ...

