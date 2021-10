Gli attivisti di Extinction Rebellion irrompono nella sfilata di Louis Vuitton al Louvre – Il video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Consumismo = Estinzione». Durante la sfilata di Louis Vuitton al Louvre, tenutasi la sera de 5 ottobre in occasione dell’ultimo giorno della Fashion Week di Parigi, gli attivisti di Extinction Rebellion hanno fatto irruzione con degli striscioni per denunciare l’impatto dell’industria della moda sui cambiamenti climatici. Un’attivista del movimento internazionale di disobbedienza civile è balzato sulla passerella installata in una galleria del museo nel bel mezzo della sfilata, ed è stata poi portata fuori dalla sicurezza. Altre due persone hanno sfilato con striscioni con su scritto «Fashion Change not Climate Change». In tutto, trenta attivisti di Extinction Rebellion, Friends of the Earth e Youth ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Consumismo = Estinzione». Durante ladial, tenutasi la sera de 5 ottobre in occasione dell’ultimo giorno della Fashion Week di Parigi, glidihanno fatto irruzione con degli striscioni per denunciare l’impatto dell’industria della moda sui cambiamenti climatici. Un’attivista del movimento internazionale di disobbedienza civile è balzato sulla passerella installata in una galleria del museo nel bel mezzo della, ed è stata poi portata fuori dalla sicurezza. Altre due persone hanno sfilato con striscioni con su scritto «Fashion Change not Climate Change». In tutto, trentadi, Friends of the Earth e Youth ...

Advertising

F_DUva : Un triste risveglio per i candidati e gli attivisti del @Mov5Stelle a San Nicandro Garganico. È stata ritrovata cos… - Agenzia_Ansa : Youtube mette al bando le disinformazioni su tutti i vaccini approvati, cancellando gli account di diversi attivist… - Greenpeace_ITA : Gli attivisti con maschere di Cingolani e Draghi simulano un finto “patto” per la transizione ecologica con Eni. Pi… - fmonaldi65 : RT @ve10ve: Io rispetto il voto in democrazia, ma vorrei capire perché 8000 persone hanno scritto Mussolini sulla scheda, con lei che fa ca… - RomaSette : Cambiamenti climatici: anche @GretaThunberg nella campagna di @crocerossa. ? Al via #ClimateChangedMe: brevi video… -