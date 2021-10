Giuseppe Campoccio contro il Gf Vip | “Io celebroleso chiedo provvedimenti”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Una massa di imbecilli e cerebrolesi“. È questa la frase che lunedì 4 ottobre risuona dai microfoni, lasciati inavvertitamente aperti, degli autori del Grande Fratello Vip. E che rimbomba in tutta la casa di Cinecittà, nonché nelle abitazioni di chi, in quel momento sta seguendo il programma. Il tam tam sui social, poi, fa il resto. Vi raccomandiamo... GF Vip: persone bianche che spiegano a persone nere cos’è il razzismo Perché al Grande Fratello Vip sono tre bianchi a spiegare i motivi per cui una frase tacciata di razzismo non sia razzista? L’episodio, avvenuto in mattinata – quando alcuni concorrenti del Gf, tra cui Nicola Pisu, Aldo Montano e Ainett Stephense stanno chiacchierando in giardino – scatena subito la rabbia e l’indignazione di molti, tra cui anche quella ...