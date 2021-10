Giulia De Lellis, le conseguenze dello scherzo alle Iene: “Fai schifo” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia De Lellis, la nota influencer, vittima di un cattivo scherzo de Le Iene. La reazione della conduttrice attira le critiche del web Tornano in tv Le Iene, il noto programma di Italia Uno, e con loro anche i celebri scherzi di Nicolò Devitiis e della sua squadra. Questa volta, un’altra vittima illustre è finita nel Leggi su youmovies (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.De, la nota influencer, vittima di un cattivode Le. La reazione della conduttrice attira le critiche del web Tornano in tv Le, il noto programma di Italia Uno, e con loro anche i celebri scherzi di Nicolò Devitiis e della sua squadra. Questa volta, un’altra vittima illustre è finita nel

Advertising

VelvetMagIta : #LeIene crudeli con #GiuliaDeLellis: lo scherzo finisce male per Carlo Beretta #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : “Le Iene” crudeli con Giulia De Lellis: lo scherzo finisce male per Carlo Beretta - #Iene” #crudeli #Giulia… - infoitcultura : Le Iene/ Anticipazioni e servizi: Caso Dayane Mello e scherzo a Giulia De Lellis - Gazzettino : #giulia de lellis tradita dal suo fidanzato (ma è uno scherzo de @redazioneiene). E lei non la prende benissimo - ilmessaggeroit : #giulia de lellis tradita dal suo fidanzato (ma è uno scherzo de @redazioneiene). E lei non la prende benissimo -