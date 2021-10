Giro d’Italia 2022, le date e il possibile percorso. Arrivo sulla Marmolada? Anticipazioni e indiscrezioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Giro d’Italia 2022 si disputerà da venerdì 6 maggio a domenica 29 maggio. Sono queste le date ufficiali della 104ma edizione della Corsa Rosa, prima corsa a tappe di tre settimane della stagione ciclistica. Dopo il grande spettacolo della scorsa primavera, con la vittoria del colombiano Egan Bernal e il secondo posto del nostro Damiano Caruso, si sta già pensando a quello che potremo vedere tra sette mesi esatti. L’autunno è incominciato, l’attuale stagione sta volgendo al termine ed è arrivato il momento di proiettarsi su quale potrebbe essere il percorso del Giro d’Italia 2022. A differenza degli ultimi anni, però, le indiscrezioni e le Anticipazioni sembrano essere davvero molto poche. C’è qualche rumors ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilsi disputerà da venerdì 6 maggio a domenica 29 maggio. Sono queste leufficiali della 104ma edizione della Corsa Rosa, prima corsa a tappe di tre settimane della stagione ciclistica. Dopo il grande spettacolo della scorsa primavera, con la vittoria del colombiano Egan Bernal e il secondo posto del nostro Damiano Caruso, si sta già pensando a quello che potremo vedere tra sette mesi esatti. L’autunno è incominciato, l’attuale stagione sta volgendo al termine ed è arrivato il momento di proiettarsi su quale potrebbe essere ildel. A differenza degli ultimi anni, però, lee lesembrano essere davvero molto poche. C’è qualche rumors ...

