(Di mercoledì 6 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) –, a distanza di due anni dal suo ultimoHope, con una intensa ricerca di scrittura introspettiva, di viaggi e di sperimentazioni ed intuizioni melodiche e ritmiche contemporanee, è diprotagonista della scena musicale con, ildi pianoforte solo, in uscita in tutto il mondo il prossimo 5 novembre 2021 (etichetta Bizart /distribuzione Artist First). Attraverso le note del pianoforte, conduce per mano l'ascoltatore attraverso le molteplici emozioni dell'essere umano, fino alla più sublime: l', l'uscita fuori di sè, l'approdo ad una dimensione metafisica. Il 21 ottobre uscirà il suolibro “Le regole del pianoforte – 33 note di musica e filosofia per una vita ...

Advertising

MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Giovanni Allevi, a distanza di due anni dal suo ultimo album Hope, con una intensa ricerca di… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Giovanni Allevi torna con il nuovo album “Estasi” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Giovanni Allevi torna con il nuovo album “Estasi” - - CorriereCitta : Giovanni Allevi torna con il nuovo album “Estasi” - SkyTG24 : L'attesa è finita, Giovanni Allevi torna e ci porta in Estasi -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Allevi

Sky Tg24

A distanza di due anni dal suo ultimo album Hope,torna con Estasi, il nuovo progetto di pianoforte solo, in uscita in tutto il mondo il 5 novembre (etichetta Bizart /distribuzione Artist First). Il maestro, attraverso le note del ...Dopo le restrizioni dovute al Covid, "battesimo" dal vivo per "Non chiamarmi Poesia", il nuovo libro di Luca Capponi che vanta l'introduzione del maestro. L'appuntamento è per domenica 10 ottobre alla Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, in due diversi orari: una presentazione avverrà alle 18 ed una in replica alle 19. Per l'occasione, ...MILANO (ITALPRESS) - Giovanni Allevi, a distanza di due anni dal suo ultimo album Hope, con una intensa ricerca di scrittura introspettiva, di viaggi e di ...A distanza di due anni dal suo ultimo album Hope, Giovanni Allevi torna con Estasi, il nuovo progetto di pianoforte solo, in uscita in tutto il mondo il 5 novembre (etichetta Bizart /distribuzione Art ...